توزيع 99 ألف و600 كرتونة مواد غذائية لفقراء الوادي الجديد

قال إبراهيم محمد، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، اليوم إن المديرية ستقوم خلال هذه الأيام بتوزيع 99 ألفا و600 كرتونة ووجبة غذائية على محدودي الدخل، بمراكز المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم .

وأضاف أنه يتم حاليا توزيع 60 ألف كرتونة مواد غذائية من القوات المسلحة، و20 ألف وجبه غذائية من مؤسسة مصر الخير، و15 ألف كرتونه من جمعية الأورمان، و2000 كرتونة من جمعية مصطفى محمود بالقاهرة.

وأوضح أن جمعية الأورمان ستوزع 600 كرتونة مواد غذائية، و2000 قطعة ملابس بمركز الفرافرة، ومساعدة 51 عروس بمبلغ 3 آلاف جنيه.