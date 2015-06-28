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مانشستر يونايتد يسعي لضم 4 لاعبين لتعزيز الفريق

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مانشستر يونايتد يسعي لضم 4 لاعبين لتعزيز الفريق مانشستر يونايتد يسعي لضم 4 لاعبين لتعزيز الفريق

ريان جيجز

كشف مساعد المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، ريان جيجز، اليوم الأحد عن أن احتمالية ضم فريقه لما لا يقل عن أربعة لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من بينهم مهاجم ولاعب وسط ومدافع وحارس مرمى.

وأوضح مساعد المدرب لويس فان جال، أنهم يتطلعون لتعزيز كل موقع في الفريق، مما يدل على أن النادي سيضم ما لا يقل عن أربعة لاعبين.

وقال جيجز لصحيفة «ذي صانداي تايمز»“اذا كان هناك لاعبون متاحين معتادين على الفوز وأثبتوا أنفسهم من قبل، سنضمهم”.

وأشار الى أنه رغم تواجده في عطلة إلا أنه يتواصل مع المسؤولين في النادي عن اللاعبين المحتملين في الموسم الجديد.

وأوضح”مع أي فريق جيد، العمود الفقري هو المهم. (خط الوسط والمهاجم، والمدافع، وحارس المرمى). أنا متأكد من أننا سوف نبحث في تعزيز العمود الفقري”.

أ ش أ

 

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