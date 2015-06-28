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القبض على تاجر مخدرات بالمنصورة صادر ضده حكم مؤبد وبحوزته بندقية آلية

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القبض على تاجر مخدرات بالمنصورة صادر ضده حكم مؤبد وبحوزته بندقية آلية القبض على تاجر مخدرات بالمنصورة صادر ضده حكم مؤبد وبحوزته بندقية آلية
تمكن ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط تاجر مخدرات بالمنصورة صادر ضده حكم بالسجن المؤبد.

تلقي اللواء سعيد عمارة مدير مباحث المديرية إخطارا من العميد سيد خشبة مفتش مباحث مركز المنصورة بوصول معلومات الى الرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث المركز بتردد الخطيب عبد المجيد محمود كيوان 36 سنة مسجل خطر و مقيم قرية ميت مزاح التابعة لدائرة القسم و احد اشهر تجار المخدرات بالمنطقة على بعض الأماكن لبيع وترويج المخدرات، وهو مطلوب فى عدد من القضايا، وتم استخراج إذن من النيابة بضبطه، وتمكن رئيس المباحث من ضبطه وبحوزته بندقية الية و11 طلقة من نفس العيار وخزينة للبندقية وما يقرب من 8 كيلو بانجو .

وبالفحص تبين أنه صادر ضده حكم بالحبس المؤبد فى قضية مخدرات بالإضافة الى انه مطلوب فى قضيتين أخريين ’ تم تحرير المحضر رقم 14139 جنح مركز المنصورة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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