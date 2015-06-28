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إصابة طفل بكسر فى الجمجمة عقب سقوط جدار ماكينة رى عليه بسوهاج

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إصابة طفل بكسر فى الجمجمة عقب سقوط جدار ماكينة رى عليه بسوهاج إصابة طفل بكسر فى الجمجمة عقب سقوط جدار ماكينة رى عليه بسوهاج
أصيب طفل فى الثانية عشرة من العمر بجرح بفروة الرأس، وكسر متفتت بعظام الجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ وكسر بعظام الفخذ الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى من مستشفى طما المركزى عقب سقوط حائط ماكينة رى عليه أثناء نومه.

وكان اللواء أحمد شاهين، حكمدار المديرية، قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادر نائب المدير للشمال، يفيد بوصول سيد هلال محمود هلال 12 عاما، يقيم بناحية الحسامدة دائرة المركز مصاباً بجرح رضى بفروة الرأس وكسر متفتت بعظام الجمجمة واشتباه فى نزيف بالمخ وكسر بعظام الفخذ الأيمن، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى.

وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات التى قام بها الرائد أحمد خلف رئيس مباحث المركز، وعقب سؤال شقيق المصاب 18 عاما عامل يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء نوم شقيقه بغرفة ماكينة الرى بأرضهم الزراعية سقط أحد جدران الغرفه عليه.

ونتج عنه إصابته ونفى الشبهة الجنائية كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2863 إدارى المركز لسنة 2015، وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365