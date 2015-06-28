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الكشف عن هوية أحد مرتكبى حادث تفجير مجمع مواقف السيارات بدمنهور

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الكشف عن هوية أحد مرتكبى حادث تفجير مجمع مواقف السيارات بدمنهور الكشف عن هوية أحد مرتكبى حادث تفجير مجمع مواقف السيارات بدمنهور
أعلنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، الكشف عن هوية أحد مرتكبى حادث التفجير الإرهابى، الذى وقع مساء أمس بمحيط مجمع مواقف السيارات بمدينة دمنهور، والذى أسفر عن مصرع اثنين من الإرهابيين وتحطيم أتوبيس خاص بإحدى شركات السياحة.

وكان اللواء محمد فتحى إسماعيل، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية.

وتبين حضور كل من س.ع.ز 44 سنة ربة منزل، وابنتها وتدعى ا.ع.ع، 20 سنة ربة منزل، مقيمان قرية طرابمبا إلى قسم شرطة دمنهور، وتعرفا على أشلاء أحد جثث مرتكبى الحادث، وقررت الأولى أنها لنجلها ح.ع.ع. 24 سنة طالب بكلية الشريعة والقانون بدسوق كفر الشيخ، وأضافت بقيامه بترك المنزل قبل الإفطار بنصف ساعة مستقلاً دراجة بخارية لعمل إصلاحات كهربائية لأحد الأشخاص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12 أحوال قسم دمنهور، وجار العرض على النيابة العامة.

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