جامعة المنصورة تحتفل بتخريج الدفعة الخامسة من طلاب مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها

نظمت جامعة المنصورة حفل تخرج 30 طالبا وافدا من جنسيات مختلفة من الدفعة الخامسة من طلاب مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، بحضور الدكتورة نسرين صلاح عمر المشرف العام على الوافدين والدكتورة أمانى شيل عميد كلية التمريض والدكتورة أسماء مصطفى عميد كلية التمريض، والدكتور محمد الزينى مدير مركز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والدكتور محمد العجمى وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث وسحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

كما حضر الاحتفال عدد كبير من الطلاب الوافدين وأعضاء هيئة التدريس وممثلو الطلاب الماليزيين والنيجيريين والأكراد.

وتضمن الحفل فقرات باللغة العربية ألقاها الطلاب الوافدون، وفقرات تمثيلية وشعرية وقرآنا كريما، كما قدم ممثلو الطلاب الوافدين كلمة شكر لجامعة المنصورة على دعمهم بإنشاء المركز للتغلب على مشكلة الدراسة باللغة العربية.

يهدف المركز إلى مساعدة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة على اكتساب المهارات الأساسية فى اللغة العربية تحدثا وكتابة وإدماجهم فى المجتمع الأكاديمى بجامعة المنصورة، وتسهيل استيعابهم المقررات الدراسية وتيسير تعاملهم مع أساتذتهم وزملائهم المصريين.



>