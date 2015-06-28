أسرة قتيل الملتحين بالسويس تحي ذكرى رحيله.. وتطلق اسمه على نجل شقيقه‎

قامت أسرة طالب كلية الهندسة أحمد عيد حسين، الذى قتله 3 ملتحين منتصف نهاية يونية 2012 بالسويس، اليوم بإحياء ذكرى رحيله السنوية بعمل قراءة جمعية للقرآن الكريم على روحه، وقام أقارب الطالب بتوزيع المصحف الكريم على روحه على أهالي المنطقة التى كان يسكن فيها.

قال والد الطالب الراحل أنهم أطلقوا أسم أحمد علي نجل شقيقه الذى أراد الله أن يتم ولادته يوم رحل أحمد وكأن الله يعوضهم غياب نجلهم، موضحاً أن الطفل يشبه أحمد بشكل ملحوظ جداً.

وأضاف أنه يناشد القضاء المصري قبول الإستئناف المقدم منه على الحكم الصادر على المتهمين بالحبس 15 سنة وإعدامهم طبقاً لحيثيات القضية ليكونوا عبرة لكل المتشددين والإرهابيين.

وكان أحمد عيد حسين لقى مصرعه على يد 3 ملتحين هم ” وليد حسين بيومي عبد الله” وشهرته الشيخ وليد 28 سنة وعنتر عبد النبي سيد أحمد خليفة، 26 سنة ، ومجدي فاروق معاطي أبو العينين 33 سنة “، حيث أصدرت محكمة جنايات السويس فى 25 سبتمبر 2012 حكم بحبس المتهمين الثلاثة 15 عام بالسجن .

وأشارات حيثيات الحكم أنه التهمة كانت مع سبق الإصرار، وأن المتهمين عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك الإعتداء على كل من لا ينصاع لفكرهم الديني المتطرف منصبين أنفسهم دعاة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنفيذاً لأغراض الجماعة التى شكلوها .