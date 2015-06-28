ضبط خلية تخطط لأعمال إرهابية في الذكرى الثانية للثورة بالمنيا

نجحت سلطات الأمن بالمنيا، في ضبط خلية إرهابية تخطط لأعمال إرهابية، في الذكرى الثانية لثورة 30 ينويو بمركز أبو قرقاص.

تلقي اللواء محمد الهلباوي مدير أمن المنيا، إخطاراً من الرائد علاء جلال رئيس مباحث أبو قرقاص، بورود معلومات تفيد وجود تجمعات سرية بين أعضاء بجماعة الإخوان للقيام بحشد عناصرها والقيام بأعمال تخريبية في 30 من شهر يونيو الجاري، في الذكري الثانية للثورة، وأكدت التحريات صحة المعلومات وتم رصد الإجتماعات ومضمونها، حيث أتفق أعضاء الخلية علي إشهار لافتات تحمل شعارات ضد الجيش والشرطة وتجمعات في الشوارع وهجوم علي المنشأت العامة والخاصة بالضباط والقضاه مستخدمين أسلحة نارية.

> وتم تشكيل فريق بحث جنائي، وضبط 8 متهمين وهم، عماد خلف عبد المطلب 39 سنة نقاش ومقيم بقرية صنيم متهم في 4 قضايا منها إقتحام مركز أبو قرقاص وقتل ضباط أفراد الشرطة والإستيلاء علي أسلحة وذخائر و3 قضايا تظاهر، ومصطفي فؤاد محمد 39 سنة عامل، ومقيم ببندر الفكرية، ومحمود عدلي سيد حسانين، أمام وخطيب مسجد بمديرية الأوقاف وسبق إتهامه في قضايا تظاهر، ومحمد عبد الحميد محمد 32 سنة مطلوب في قضايا إقتحام مركز الشرطة وقتل وشروع في قتل، ونصر الدين محمود عبد الجابر 42 سنة محاسب بشركة كهرباء، وعلي عبد الباسط توني 24 سنة موظف، من قرية دلجا، وسبق إتهامه في إحراق كنيسة دلجا، وبعد إخلاء سبيله هرب إلي أبو قرقاص وضبط بحوزته تليفون عليه شارة رابعه وصورة المعزول مرسي ومكتوب عليها لو قتلوك سيكون دمك ناراً تأكل الأخضر واليابس، وأشرف محمد عبدالله 42 سنه فلاح ومقيم بقرية سفاي، ومحمد ديان زيدان 52 سنه مدرس ومقيم بمنسافيس ومتهم في قضية تظاهر والإنضمام للجماعه المحظورة، وحرر محضر برقم 4535 لسنة 2015 إداري أبو قرقاص.