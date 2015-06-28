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ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في السرقات بالإكراه بقنا

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ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في السرقات بالإكراه بقنا ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في السرقات بالإكراه بقنا

صورة لمتهمين

نجحت مباحث مركز شرطة دشنا، بمحافظة قنا، في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه وبحوزتهم 3 بنادق آلية و350 طلقة نارية)

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة دشنا وإدارة قوات الأمن لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الزراعى الشرقى (كوبرى حلاوة، الشعانية، وحال قيامهم باستيقاف سيارة نصف نقل “دوبل كابينة” بدون لوحات معدنية حاول مستقليها الهرب وبادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، فقامت القوات بمبادلتهم إطلاق الأعيرة النارية حتى تمكنت من السيطرة على الموقف.

وتم ضبط مستقليها وهم كل من: عبدالله. أ. أ (23 سنة-عامل ) سبق اتهامه في قضية تبديد، وبحوزته ( بندقية آلية عيار 7،62×51مم، و5 خزائن لذات السلاح، و350 طلقة نارية من ذات العيار) وتبين إصابته بطلق ناري في القدم اليمنى، ونشأت. أ. أ ( 42 سنة– عامل) – سبق اتهامه في قضيتى خطف، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 3 أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا (خيانة أمانة، إتلاف)، وبحوزته (بندقية آلية عيار 7،62×39مم،، عزت. ف. ع (45 سنة– عامل) مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل، وسبق اتهامه في 4 قضايا (ضرب، قتل، سلاح )، وبحوزته ( بندقية آلية عيار 7،62×39مم )،و عبدالعليم. أ. م ” 20 سنة– عامل ) وجميعهم مقيمين بدائرة المركز، وبتفتيش السيارة عثر بدخلها على مبلغ قدره (14250 جنيه).
> وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه والمبلغ المالى من متحصلات جرائم السرقات.
> تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

 

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