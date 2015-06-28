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مصر تدعم الحوار «الليبي» تحت رعاية الأمم المتحدة

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مصر تدعم الحوار «الليبي» تحت رعاية الأمم المتحدة مصر تدعم الحوار «الليبي» تحت رعاية الأمم المتحدة

وزارة الخارجية

صرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية بأن تدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة في الصخيرات،  الذي تم إيفاد سفير مصر لدى ليبيا إليه لتقديم العون والدعم وصولًا إلى تحقيق الحل السياسي المنشود، الذي يوفر السلام الذي يتطلع إليه الليبيون في مختلف أرجاء ليبيا، وأكد المتحدث على أن هناك أولوية في هذا السياق لمحاربة الإرهاب على الساحة الليبية بذات الحزم الذي يُحارب به في كافة أنحاء العالم.

وأشار المتحدث إلى أن لدى المتحاورين الليبيين فرصة يتعين عدم إهدارها للتوصل إلى اتفاق مشيدًا بالجهد الذي بذلته الأمم المتحدة في إعداد المسودة الأخيرة للإتفاق، الذي يمكنه تحقيق المطالب العاجلة الملحة للشعب الليبي ويحافظ على استقرار ليبيا ووحدتها، خاصة أن الصراع العسكري قد ألحق أضرارًا كبيرة بالوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والإقتصادي.

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