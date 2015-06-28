ضبط 350 كيلو بانجو و525 جرام هيروين في حملة لمباحث المخدرات بثلاث محافظات

نجحت قوات مكافحة المخدرات بإشراف اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بالتعاون مع مديريات أمن “الإسماعيلية، وأسوان، والدقهلية ” خلال الساعات الأخيرة من ضبط 350 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، و525 جرام من مخدر الهيروين.

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية تم ضبط أحمد. س. م بدون عمل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 165 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وسلاح أبيض.

و محمد. أ. م شهرته محمد الجزار بدون عمل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته 107 لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت 350 كيلو جرام، مبلغ مالى وضبط سليمان. ح. س بدون عمل لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزته قطعتين كبيرة الحجم من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام، ومبلغ مالى ومحمود. إ. م 29 سنة، وهانى. م. م 36 سنة.

وبحوزتهما كمية من مخدر الأفيون وزنت 200 جرام، و10 جرم من مخدر الهيروين، و50 جراما من نبات البانجو المخدر.

> تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التي باشرت التحقيق.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.