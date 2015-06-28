المرصد السورى: 3 آلاف عملية إعدام نفذها تنظيم داعش فى سوريا

نفذ تنظيم داعش فى سنة من عمر "الخلافة" التى اعلنها فى 29 يونيو 2014 اكثر من ثلاثة آلاف عملية اعدام طاولت مدنيين وعناصر فى القوات النظامية ومقاتلين، بحسب المرصد السورى لحقوق الانسان.

من جهة اخرى، قتل اكثر من اربعة آلاف عنصر من القوات النظامية والمقاتلين الاكراد وفصائل المعارضة السورية فى معارك مع تنظيم داعش خلال سنة، بينما خسر التنظيم الجهادى وحده اكثر من ثمانية آلاف عنصر.

ونشر المرصد السورى تقريرا فى الذكرى الاولى لاعلان تنظيم داعش "الخلافة الاسلامية" انطلاقا من الاراضى التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق، وثق فيه حصول 3027 عملية اعدام نفذها التنظيم منذ 29 يونيو 2014 فى سوريا وحدها.

وبلغ عدد المدنيين الذين اعدموا 1787 بينهم 74 طفلا و86 امرأة. وبين هؤلاء 930 مواطنا من العرب السنة المنتمين الى عشيرة الشعيطات التى وقف افرادها فى مواجهة التنظيم لدى بدء توسعه فى محافظة دير الزور (شرق)، و223 مدنيا كرديا قتلوا فى 48 ساعة هذا الاسبوع فى منطقة كوبانى فى محافظة حلب (شمال).

كما أعدم الجهاديون 216 عنصرا من الكتائب المقاتلة المعارضة للنظام، و881 عنصرا من القوات النظامية. وبين هؤلاء اكثر من 300 جندى اعدموا بعد اسرهم فى حقل شاعر النفطى فى محافظة حمص (وسط) فى صيف 2014.