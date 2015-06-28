الجيش الجزائرى يقتل مسلحين اثنين غرب البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، أن الجيش قتل مسلحين فى منطقة عين الدفلى على بعد 160 كيلومترا جنوب غرب العاصمة الجزائرية.

وأوضحت الوزارة فى بيان أن "مفرزة من الجيش قضت على إرهابيين اثنين إثر كمين بالقرب من منطقة وادى الخراز ببلدية تاشتة زقاغة" على بعد أربعين كيلومترا من مدينة عين الدفلى، وأضاف البيان أن الجيش ضبط مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية وقنبلتين يدويتى الصنع وكمية من الذخيرة.

وكانت وزارة الدفاع أعلنت الأربعاء قتل إسلامى مسلح آخر فى المنطقة نفسها التى تعد من معاقل المجموعات الاسلامية المسلحة منذ اندلاع اعمال العنف فى الجزائر بداية التسعينات.