مقتل 3 سوريين وإصابة 5 آخرين فى قصف صاروخى على دمشق

قتل ثلاثة سوريين وأصيب خمسة آخرون جراء سقوط قذيفة هاون قرب سوق وسط العاصمة دمشق ، وقال شهود عيان إن قذيفة هاون سقطت فى الشارع الرئيسى (شارع ونفق الثورة ) قرب سوق الخجا وأودت بحياة ثلاثة مدنيين وجرح خمسة تصادف مرورهم .

وأشار الشهود إلى أن القذيفة أحدثت أضرارا مادية فى المحال والمبانى المجاورة لمكان سقوطها، وذلك فى وقت الذروة، وقت خروج الموظفين حيث الاكتظاظ فى الحركة العامة إضافة لحركة الناس قبل الإفطار، يذكر أن منطقة شارع ونفق الثورة، تقع فى قلب العاصمة دمشق بالقرب ساحة المرجة وحى "البحصة" التجارى الشهير .