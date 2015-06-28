3 أمهات فلسطينيات وأبنائهن أسرى فى سجون إسرائيل

كشفت مصادر حقوقية فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 25 أسيرة فلسطينية من بينهن ثلاث أمهات لأسرى يقضون محكوميات بمدد مختلفة فى السجون إضافة إلى أبنة أسير.

وذكر مكتب إعلام الأسرى، وهو مؤسسة غير حكومية تتابع أوضاع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية فى بيان صحفى اليوم (الأحد)، إن والدات الأسرى المحتجزات لدى الاحتلال هن: سهام عيسى البطاط من بلدة الظاهرية جنوب مدينة الخليل وهى والدة الأسير المحكوم بالمؤبد هيثم البطاط، وقد اعتقلت فى 22/6/2015، والمقدسية عالية الشيخ على عباسى والدة الأسير عيسى داوود عباسى القابع فى الأسر منذ عام 2010 والمحكوم لمدة 10 سنوات.

وأضاف أن الاحتلال يعتقل أيضا الأسيرة ابتسام يوسف حمارشة (59) عاما من مدينة جنين شمال الضفة، منذ 26/5/2015 خلال زيارتها لنجلها الأسير على يحيى حمارشة الذى يقبع فى سجن جلبوع، حيث يقضى حكما بالسجن الفعلى لمدة عامين.

وأشار إلى أن الاحتلال يعتقل الفتاة سمية ابراهيم غنيمات وهى نجلة الأسير ابراهيم غنيمات المحكوم بالسجن 4 مؤبدات وقام جنود الاحتلال باعتقالها خلال زيارة والدها واقتادوها إلى مركز تحقيق بمستوطنة "كريات أربع" بالخليل.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام 2015 من عمليات اعتقال ذوى الأسرى خلال الزيارة، حيث اعتقلت (14) سيدة وفتاة بحجج واهية.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (وزارة الأسرى سابقا)، يقبع فى السجون الإسرائيلية حاليا 6500 أسير، بينهم 478 صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لعدة مرات، و25 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن الـ18، و480 معتقلا إدرايا، و13 نائبا، إضافة إلى وزيرين سابقين.

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