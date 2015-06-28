كيف تطبقين البرونزر الصيفي ؟

يعتبر البرونزر من أساسيات مكياج المرأة في الصيف، سواء في ذلك البيضاء والحنطية والسمراء. فسمرة الصيف ووهج الشمس على البشرة أمران ضروريان لكلّ النساء. لهذا، "سيدتي" تختصر عليك صيف 2015 بخطوات بسيطة، تسهّل عليك الحصول على السمرة الذهبية، وتوضح لك بعض الأمور التي تتعلق بألوان الصيف الحارّ.

تعرّفي في هذه السطور إلى خطوات تطبيق البرونزر. وهي خطوات تُعتبر الأصعب، في حين أنّ تطبيقها بشكل خاطئ قد يظهرك بشكل غير مرغوب فيه :

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تجهيز البشرة

يُفضّل وضع البرونزر على بشرة نظيفة وخالية من الشوائب ، لذا من الأفضل عمل تقشير للبشرة قبل وضع البرونزر. كذلك يجب غسل البشرة بالماء، ثمّ ترطيبها بالكريم قبل وضع البرونزر بفترة، بحيث تتشرّب البشرة الكريم جيّداً ولا يتبقى منه أيّ آثار.

اختيار الفرشاة

من الأفضل وضع البرونزر باستخدام فرشاة كبيرة ذات شعيرات ناعمة.

وضع البودرة أو كريم الأساس

ضعي طبقة من البودرة أو كريم الأساس المعدني على بشرتك قبل وضع البرونزر، مع مراعاة عدم استعمال كريمات الأساس السائلة، لأنّها تسبب تكتل البرونزر على الوجه وتُفسد مظهره تماماً.

وضع البرونزر على البشرة

ضعي كمية من البرونزر على الفرشاة، ثمّ انفضيها إلى داخل العبوة برفق، للتخلص من الكميّة الزائدة.

ابدئي بوضع البرونزر على الجزء العلويّ من جبهتك، ثمّ على واجهة الأنف، بدءاً من الأعلى وإلى الأسفل.

نصائح هامّة لهذا الصيف

الماسكرا الملوّنة

إذا كنتِ من محبي الماسكرا، ننصحك بعكس روتينك اليومي في هذا الموسم؛ وذلك من خلال التخلّي عن استخدام الماسكرا التقليدية السوداء، ثم إضافة بعض التغيير إلى مكياج عيونك، كأن تضعي الماسكرا السوداء التي تحبّينها، قبل أن تضعي فوقها الماسكرا الملوّنة؛ فهي ستعمل على إبراز مكياج العيون بشكل أفضل وأجمل. يُمكنك استخدام أنواع الماسكرا الملوّنة، مثل الزرقاء أو الخضراء أو حتى ذات اللون البنفسجي.

• أحمر شفاه صارخ

اتركي جانباً ألوان أحمر الشفاه التقليدية، وجدّدي إطلالتك في الصيف بألوان أحمر الشفاه الزاهية والصارخة التي تناسب جميع ألوان البشرة. اختاري أنواع أحمر الشفاه المخمليّ أو غير اللمّاع فهي الأفضل نهاراً. أمّا إذا أردتِ أن تُضفي لمعةً على شفتيك، فضعي قليلاً من ملمّع الشفاه الشفاف أو باللون المشمشي.

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