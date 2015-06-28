الأوبزرفر: دول الخليج تتشارك الصدمة من تفجير داعش مسجدا للشيعة بالكويت

صعوبة منع هجمات داعش خاصة فى رمضان

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن صدى الهجوم على مسجد شيعى فى الكويت يوم الجمعة الماضى، قد تردد بقوة خارج حدود البلاد وفى دول الخليج المجاورة التى طالما اشتركت فى رؤيتها العالمية وفى مخاوفها من مطاردة تنظيم داعش لهم.>وكان مسئولون كويتيون قد أعلنوا أمس السبت القبض على كثيرين على صلة بتفجير مسجد الإمام الصادق الذى أودى بحياة 27 شخص وتشويه أكثر من مائتين آخرين، مع تشديد الأمن فى أماكن العبادة غبر الخليج من الشارقة إلى الدوحة، وتشديد الخطاب المناهض لداعش عبر المنطق. وذكرت الأوبزرفر أن مسئولى الكويت طالما قالوا إن هجوما من هذا النوع الذى يتم تنفيذه أثناء صلاة الجمعة سيكون من الصعب للغاية إيقافه، وزاد من صعوبة الأمر حقيقة حدوثه فى شهر رمضان.

وتتابع الصحيفة قائلة إن داعش لم تخف نواياها فى شن هجمات خلال رمضان، حيث دعا المتحدث باسم التنظيم الأسبوع الماضى إلى توجيه ضربات فى الأيام المتبقية من شهر رمضان. وتعد الكويت موطنا لواحدة من أكبر الأقليات الشيعية فى دول مجلس التعاون الخليجى، وحددها قادة داعش مرارا باعتبارها هدفا مشروعا. ويعد الشيعة العدو الأبرز لداعش خلال السنوات الثلاثة الأخيرة لأحدث كيان يضم الإسلاميين المتطرفين، وكانوا كذلك حتى فى العقد السابق الذى تلا الإطاحة بصدام حسين.

لماذا استهدف داعش الكويت؟

داعش تهديد وجودى للخليج

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>لكن خطايا الكويت فى أعين داعش تتجاوز إيواء الشيعة، حسبما تقول الصحيفة. فالدولة الصحراوية ضمت واحدة من أكبر القواعد العسكرية الأمريكية فى العالم خلال مرحلة احتلال العراق، وكانت داعمة للحملة الجوية التى تم شنها ضد التنظيم فى أغسطس الماضى وإن لم تكن قد شاركت بقوات عسكرية. فى حين أن الإمارات والبحرين وقطر أرسلت طائرات لاستهداف داعش فى العراق وإن كانت مساهماتهم قد بدأت تتلاشى بأواخر العام الماضى. وتجنبت أغلب الدول الإعلان عن مشاركتها خوفا من إثارة ردود أفعال سلبية.>وتعتبر دول الخليج داعش تهديدا وجوديا لها، وتخشى بشكل خاص من أن يعتبر داعش وسيلة لتحقيق أهداف سياسية لو لم تكن تلك الدول قادرة على ذلك. فمنذ عام 2013، استخدم داعش المنطقة التى يسيطر عليها فى سوريا والعراق لتعزيز موطئ قدم له فى الشرق الأوسط وتدريب المسلحين الذين تم إعادتهم إلى دولهم الأصلية لإثارة الفوضى.