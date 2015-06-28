مقتل 28 حوثيا فى اشتباكات مع المقاومة الشعبية باليمن

قتل 28 حوثيا فى اشتباكات مع عناصر المقاومة الشعبية فى مناطق مختلفة من اليمن خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة " سكاى نيوز عربية" اليوم الأحد، عن مصادر يمنية قولها إن "مدنيين قتلا وأصيب آخرون، جراء قصف عشوائى للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، على أحياء سكنية فى مدينة تعز، فضلا عن مقتل 14 من قوات صالح والحوثيين فى مواجهات دارت بين المقاومة والانقلابيين الحوثيين فى "حى المناخ، وجبل جره، وحى الزنوح بالمدينة ".

ومن ناحية عدن، بلغت حصيلة قتلى المواجهات والقصف العشوائى للحوثيين وقوات صالح فى المدينة إلى 6 قتلى وأكثر من 100 جريح معظمهم من المدنيين.

وفيما يتعلق بمحافظة البيضاء وسط البلاد، فقد لقى 4 مسلحين حوثيين مصرعهم برصاص قناصة من المقاومة الشعبية فى جبل هرمز.. أما فى محافظة الضالع جنوب اليمن، فقد قتل 4 مسلحين حوثيين، بالإضافة إلى اثنين من المقاومة، فى مواجهات بين المقاومة الشعبية الموالية للشرعية من جهة، والمتمردين الحوثيين وقوات صالح الموالية لهم من جهة أخرى بمنطقة سناح بالضالع.

وفى العاصمة صنعاء، أفادت المصادر بإصابة 4 أشخاص فى انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع الوزير بسوق عنقاد.

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