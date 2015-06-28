وفاة محمد ناصيف خير بيك الشخصية الأمنية البارزة فى النظام السورى

توفى محمد ناصيف خيربيك، أحد أبرز المسئولين الامنيين السابقين فى النظام السورى ومعاون نائب الرئيس بشار الأسد بعد صراع مع المرض، بحسب ما اعلنت الرئاسة السورية الاحد.

وكان محمد ناصيف الثمانينى مقربا من الرئيس الراحل حافظ الاسد، والد الرئيس الحالى، وشغل منصب نائب مدير المخابرات العامة.

وكان بالإضافة إلى منصبه كمعاون لنائب الرئيس، يعتبر من المستشارين المقريين من بشار الاسد فى الشؤون الامنية.

وأدرج الاتحاد الاوروبى فى 2011 اسمه على لائحة المسئولين السوريين الذين فرض عليهم عقوبات لدورهم فى قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.

وأوردت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" بيانا مقتضبا صادرا عن رئاسة الجمهورية جاء فيه "نعت رئاسة الجمهورية العربية السورية الرفيق اللواء المتقاعد محمد ناصيف خيربيك معاون نائب رئيس الجمهورية الذى انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الاحد اثر معاناة مع مرض عضال".

ولم يكن خيربيك يلعب دورا بارزا على الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة وكان معاونا لفاروق الشرع، نائب الرئيس البعيد عن الاضواء منذ اكثر من سنتين.

وفى عهد حافظ الأسد كان خيربيك ممسكا بملف العلاقات السورية الاميركية والسورية الايرانية. وكان يعتبر من رجال النظام الاقوياء.

لعب دورا بارزا فى لبنان خلال ما عرف ب"فترة الوصاية السورية" فى التسعينات وصولا إلى 2005، عندما كانت دمشق تتفرد بالنفوذ تقريبا على الساحة السياسية اللبنانية.

فى 2005، عينه بشار الاسد معاونا لنائب رئيس الجمهورية، وهو منصب استحدث خصيصا له.

فى 2007، وضع على لائحة الشخصيات المستهدفة بعقوبات من الولايات المتحدة بسبب دوره فى "الانتقاص من الديموقراطية اللبنانية".

فى مايو 2011، فرض عليه حظر سفر من الاتحاد الاوروبى لاتهامه بالمشاركة فى قمع التظاهرات المطالبة بإسقاط بشار الاسد.

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