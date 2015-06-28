أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

السفير قطان يقيم حفل إفطار للسفراء العرب المعتمدين فى مصر

Google+ Print
السفير قطان يقيم حفل إفطار للسفراء العرب المعتمدين فى مصر السفير قطان يقيم حفل إفطار للسفراء العرب المعتمدين فى مصر
أقام السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير لدى ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، حفل إفطار في منزله، أمس السبت، لكافة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة.

حضر حفل الإفطار السفير عبد الرحمن صلاح ، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى، السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية ، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا