السفير قطان يقيم حفل إفطار للسفراء العرب المعتمدين فى مصر

أقام السفير أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير السعودية لدى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، عميد السلك الدبلوماسي العربي، حفل إفطار في منزله، أمس السبت، لكافة سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة.

حضر حفل الإفطار السفير عبد الرحمن صلاح ، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، السفير حازم خيرت مساعد وزير الخارجية لشئون السلك الدبلوماسى، السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية ، والسفير نبيل حبشى مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم.



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