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المنشد السعودي محمد راضي الشريف يقدم ابتهالاته بالمسرح المكشوف الخميس المقبل

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المنشد السعودي محمد راضي الشريف يقدم ابتهالاته بالمسرح المكشوف الخميس المقبل المنشد السعودي محمد راضي الشريف يقدم ابتهالاته بالمسرح المكشوف الخميس المقبل

يحيي المنشد السعودى محمد راضى الشريف المعروف بلقب “كروان المدينة” بمصاحبة فرقة المايسترو علاء عبد السلام ومشاركة المنشد احمد عبد الله ،الحفل المقام فى التاسعة والنصف مساء الخميس 2 يوليو على المسرح المكشوف.

ويقدم راضى مجموعة من الابتهالات والاناشيد التى وضعها كبار الملحنين، الى جانب مزيج من الوان الانشاد الحجازى الذى ينتمى الى شبه الجزيرة العربية.

الجدير بالذكر ان محمد راضي الشريف يعد من أشهر الملحنين والمنشدين في ، ويتميز بقوة الصوت والأداء ، ونجح في تقديم مختلف الأشكال الغنائية والتواشيح الدينية وأغاني الأطفال ،كما شارك مؤخرا في حفلين لفرقة الإنشاد الديني بأوبرا الإسكندرية ودمنهور ولاقى قبولا جماهيرياً كبيرا.

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