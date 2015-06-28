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بدء رصف طرق مدينة بنى غالب الصناعية بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه

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بدء رصف طرق مدينة بنى غالب الصناعية بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه بدء رصف طرق مدينة بنى غالب الصناعية بأسيوط بتكلفة 10 مليون جنيه

28 يونيو 2015 | 3:59 مساءً

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عن بدء أعمال الرصف وإعادة تأهيل وتركيب بلدورات للطرق الرئيسية بمنطقة بنى غالب الصناعية، جاء جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس المحافظة بحضور جمال عباس سكرتير عام محافظة أسيوط واللواء السيد السعيد السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات وعدد من مديرى إدارات الديوان.

وأضاف المحافظ ان رصف طرق المدينة الصناعية يتكلف 10 مليون جنيه ويعد واحد من المطالب الرئيسية للمستثمرين واصحاب المصابع والمشروعات بالمنطقة لما سيعود بالنفع على اتمام الخدمات وتحسينها بالمناطق الاستثمارية ويجذب اكبر عدد من المستثمرين ويوفر فرص عمل هائلة وهو ما يسهم فى تقليل حجم البطالة بالمحافظة. 

وطالب المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط بعمل مقايسة كاملة لما سيتم عمله خلال الفترة القادمة فى البنية الاساسية للمنطقة الصناعية  وعرضها عليه مؤكدا على ضرورة الإهتمام بالمناطق الصناعية وتشجيع الإستثمار وتوفير كافة السبل التى تشجع المستثمرين على التشغيل الفعلى لرفع المحافظة وبالتالى رفع إقتصاد المواطن .

واشار على حسين مدير إدارة الإستثمار بمحافظة أسيوط  انه سيتم فى 30 يونيو بدء تجارب التشغيل التجريبى لمحطة الصرف بالمنطقة الصناعية ببنى غالب وهو خطوة جيدة لاستكمال البنية الاساسية بالمنطقة 

وفى سياق اخر أشار مدير إدارة الإستثمار بمحافظة أسيوط إلى انه تم توجيه إنذارات بسحب الأعمال والأراضى لأى مشروع مر عليه 3 سنوات من وقت تقديم المشروع ولم يبدأ تشغيل المشروع بالفعل حيث تم إعطاء مهلة لـ 71 مشروع حتى شهر سبتمبر القادم وتم إرسال إنذارات ل 36 من أصحاب الأراضى فى الصفا و35 فى عرب العوامر للإنتهاء من التراخيص ومن لم يقوم بالتشغيل الفعلى قبل شهر سبتمبر القادم فسيتم سحب العمل والأرض منه.

2015-06-28

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