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حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية بحلوان

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حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية بحلوان حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية بحلوان
أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بحبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية بين عاملين بسبب خلافات الجيره تطورت إلى مشاجرة استدعى خلالها كل منهما أنصاره وتبادلوا إطلاق الاعيرة النارية مما أسفر عن إصابة 5 من طرفى المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين.

البداية عندما تلقى اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهره بلاغا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص بحلوان، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتم ضبط 7 متهمين ونقل 5 أشخاص مصابين إلى مستشفى قصر العينى.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين شخصين بسبب خلافات الجيرة واستدعى كل منهما أقاربه ونشبت مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.
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