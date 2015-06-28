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"الداخلية" تضبط 24 إخوانيا بينهم أعضاء باللجان النوعية

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"الداخلية" تضبط 24 إخوانيا بينهم أعضاء باللجان النوعية "الداخلية" تضبط 24 إخوانيا بينهم أعضاء باللجان النوعية
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 14 إخوانيا، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، من ضبط (10) من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

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مصر 365