محيي الدين يستنكر هجوم الإسلاميين على الإعلام

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 23 دقيقة

استنكر الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى الهجمة الشرسة على الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات 14 حزبًا ممن ينتمون إلى ما يسمى الإسلام السياسي وعلى رأسهم الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

وأكد محيي الدين أن الهجمة الشرسة علي الإعلام وخاصة القنوات التي تهاجم النهج السياسي للإخوان المسلمين والإسلاميين، ومنها قناة "سي بي سي"، تبدو وكأنها نذير شؤم للمصريين إذا استمر هؤلاء في الحكم أو بالقرب منه فترة طويلة.

وقال نائب رئيس "غد الثورة" كنت أتوقع من قيادات بحجم حسين إبراهيم، وأبوالعلا ماضي، وغيرهم إما أن تكون معلوماتهم موثقة وعندئذ هم ليسوا بحاجة لمؤتمر صحفي، بل بحاجة إلي بلاغ فوري للنائب العام، وإما أن تكون معلوماتهم غير موثقة وعندئذ وجب الكف والخوض في مثل هذه الأحاديث.

وأكد محيي الدين، أن الإعلام الحر هو أحد معالم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الثورة لم تكن لتقوم لولا حرية الإعلام الملحوظة في أواخر عهد مبارك، ومن يريد تكميم أفواه الإعلام لأنه يتبنى نهجًا مخالفًا هو مشروع ديكتاتور صغير أو هو بالفعل ديكتاتور يتغطى بلحاف ديمقراطي.

وطالب النائب البرلماني، كل الأطراف بالكف عن التحريض، وكأن يوم 30 يونيو هو يوم لتحرير الجولان أو الأقصى من أيدي الإخوان المسلمين وداعميهم أو من أيدي تمرد ومؤيديها.