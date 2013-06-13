أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

محيي الدين يستنكر هجوم الإسلاميين على الإعلام

Google+ Print
محيي الدين يستنكر هجوم الإسلاميين على الإعلام محيي الدين يستنكر هجوم الإسلاميين على الإعلام

كتب : ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد حمدي منذ 23 دقيقة

استنكر الدكتور محمد محيي الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى الهجمة الشرسة على الإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته قيادات 14 حزبًا ممن ينتمون إلى ما يسمى الإسلام السياسي وعلى رأسهم الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

وأكد محيي الدين أن الهجمة الشرسة علي الإعلام وخاصة القنوات التي تهاجم النهج السياسي للإخوان المسلمين والإسلاميين، ومنها قناة "سي بي سي"، تبدو وكأنها نذير شؤم للمصريين إذا استمر هؤلاء في الحكم أو بالقرب منه فترة طويلة.

وقال نائب رئيس "غد الثورة" كنت أتوقع من قيادات بحجم حسين إبراهيم، وأبوالعلا ماضي، وغيرهم إما أن تكون معلوماتهم موثقة وعندئذ هم ليسوا بحاجة لمؤتمر صحفي، بل بحاجة إلي بلاغ فوري للنائب العام، وإما أن تكون معلوماتهم غير موثقة وعندئذ وجب الكف والخوض في مثل هذه الأحاديث.

وأكد محيي الدين، أن الإعلام الحر هو أحد معالم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الثورة لم تكن لتقوم لولا حرية الإعلام الملحوظة في أواخر عهد مبارك، ومن يريد تكميم أفواه الإعلام لأنه يتبنى نهجًا مخالفًا هو مشروع ديكتاتور صغير أو هو بالفعل ديكتاتور يتغطى بلحاف ديمقراطي.

وطالب النائب البرلماني، كل الأطراف بالكف عن التحريض، وكأن يوم 30 يونيو هو يوم لتحرير الجولان أو الأقصى من أيدي الإخوان المسلمين وداعميهم أو من أيدي تمرد ومؤيديها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية