القبض على خلية إرهابية من 8 أشخاص تخطط لأعمال عنف بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى ومباحث مركز أبو قرقاص، بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز من ضبط خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص بقرية منشية دعبس التابعة لمركز أبو قرقاص.

كانت معلومات وردت للأمن بوجود خلية إرهابية تخطط لأعمال العنف والشغب فى 30 يونيو، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وجار فحصهم بمعرفة الأمن الوطنى بالمنيا.

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