أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على خلية إرهابية من 8 أشخاص تخطط لأعمال عنف بالمنيا

Google+ Print
القبض على خلية إرهابية من 8 أشخاص تخطط لأعمال عنف بالمنيا القبض على خلية إرهابية من 8 أشخاص تخطط لأعمال عنف بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى ومباحث مركز أبو قرقاص، بقيادة المقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز من ضبط خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص بقرية منشية دعبس التابعة لمركز أبو قرقاص.

كانت معلومات وردت للأمن بوجود خلية إرهابية تخطط لأعمال العنف والشغب فى 30 يونيو، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم، وجار فحصهم بمعرفة الأمن الوطنى بالمنيا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365