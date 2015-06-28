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مصادر : صافيناز باقية فى مصر لمدة عام بعد حصولها على إقامة عمل

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مصادر : صافيناز باقية فى مصر لمدة عام بعد حصولها على إقامة عمل مصادر : صافيناز باقية فى مصر لمدة عام بعد حصولها على إقامة عمل
أكد مصدر أمنى مسئول، أن الراقصة الاستعراضية صافيناز لم يتم الموافقة على طلب تجديد إقامتها من مصلحة الجوازات من السياحة إلى زواج أو من وزارة الاستثمار بعد تأسيسها شركة للانتاج الفنى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن صافيناز حصلت على إقامة "عمل" منذ فترة قريبة من وزارة القوى العاملة لمد ة عام واحد فقط .

وأشار أن الراقصة حتى الآن ستظل موجودة داخل البلاد لمدة عام فقط، وإلا أن تقوم بطلب تجديد إقامة أخرى.

جدير بالذكر، أن محكمة الأسرة بالدقى قضت اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الله عزام، برفض الدعوى المقامة من الراقصة صافيناز، والتى تطالب فيها بإثبات زواجها العرفى، من "أحمد عبد العظيم"، صاحب شركة سياحة، لتمكينها من الحصول على الإقامة.

وكانت الراقصة الأرمينية قد أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الدقى تحمل رقم 147 لسنة 2015، وطالبت فيها بإثبات زواجها العرفى من المدعو أحمد عبد العظيم صاحب شركة سياحة، حتى تتمكن من الحصول على الإقامة بمصر.

فيما أفاد مصدر أمنى، أنه حتى الآن لم يتم الموافقة على طلب تجديد إقامة الراقصة صافيناز من سياحة إلى زواج.

وأشار المصدر أنه بعد إنهاء الإجراءات بالمصلحة تم إرسال أوراق الراقصة إلى جهاز الأمن الوطنى حتى يفيد بالموافقة من عدمه على الطلب.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الراقصة صافيناز توجهت إلى وزارة الاستثمار وأسست تحت مسمى "شركة عروس البحر للإنتاج الفنى والسينمائى"، حتى تتمكن من الحصول على تجديد إقامتها بعد فشلها فى الحصول على إقامتها بالزواج من رجل أعمال صاحب شركة سيارات. وأوضح أن محامى الراقصة توجه اليوم إلى مصلحة الجوازات لتقديم أوراق موكلتة لطلب الإقامة كمستثمرة وصاحبة شركة.

يذكر أن الراقصة صافيناز حضرت إلى مجمع التحرير فى وقت سابق، لتجديد إقامتها بمصر وتغييرها من سياحة إلى إقامة زواج بعد زواجها من مصرى صاحب شركة سياحة بعقد عرفى موثق بالشهر العقارى، وذلك لانتهاء فترة إقامتها فى ولعدم ملاحقتها خاصة بعد أزمتها الأخيرة، وحضرت الفنانة بصحبة ثلاثة رجال إلى المجمع، وكانت ترتدى ملابس عادية ونظارة لعدم لفت الأنظار.

محكمة الأسرة ترفض إثبات زواج صافيناز العرفى من صاحب شركة سياحة
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