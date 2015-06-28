روما يفتح باب الاتصال مع قائد ريال مدريد

فتح روما خط الاتصال مع إيكير كاسياس أيقونة ريال مدريد وقائد الفريق الملكي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ريال مدريد يتفاوض مع مانشستر يونايتد لضم ديفيد دي خيا حتى يكون حامي عرين الميرنجي في الموسم المقبل.

كاسياس لا يرغب في الجلوس بديلا لدي خيا، لهذا يدرس خياراته للرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.

وخاطب نادي روما الحارس المخضرم صاحب الـ34 عاما لضمه.

وبحسب التقارير فإن ريال مدريد لن يبيع كاسياس.

سيمنح ريال مدريد حارسه حرية اختيار النادي الذي يرغب في ضمه دون أي عائد يحصده الميرنجي كنوع من الشكر لنجم بدأ حياته مع الفريق وهو في الـ16 من عمره.