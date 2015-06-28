كوبا في الجول – عم مهاجم باراجواي يموت بأزمة قلبية أثناء مباراة البرازيل

النجم الذي منح منتخب باراجواي أملا في مباراة البرازيل ديريليس جونزاليس فقد عمه في ليلة كانت سعيدة وتحولت إلى غير ذلك.

البرازيل تقدمت بهدف على باراجوي في دور الثمانية من كوبا أمريكا.

لكن مع الدقائق الأخيرة حصل منتخب باراجواي على ركلة جزاء نفذها بنجاح مهاجم بازل ديريلس جونزاليس.

المباراة ذهبت إلى ركلات الترجيح وفاز منتخب باراجواي على البرازيل.

بعد اللقاء اكتشف جونزاليس أن عمه مات أثناء مشاهدته لمباراة باراجواي والبرازيل.

وكتب جونزاليس حزينا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لماذا يا عمي؟ توفيت وأنت تشاهدني ألعب بعدما كنت أحاول منحك السعادة. لا أصدق ما حدث".