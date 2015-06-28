أخبار عاجلة

الأمم المتحدة تطلب هدنة لمدة 72 ساعة في سوريا لتوصيل المساعدات -
العب «كاندي كراش» على الـ«ديسك توب»: تُنقص الوزن وتلهيكِ عن التفكير -
في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الجيش يوزع 2000 كرتونة طعام وينظم 9 موائد رمضانية لأهالي المنوفية

Google+ Print
الجيش يوزع 2000 كرتونة طعام وينظم 9 موائد رمضانية لأهالي المنوفية الجيش يوزع 2000 كرتونة طعام وينظم 9 موائد رمضانية لأهالي المنوفية

 

كراتين رمضان

قال العقيد حجازى سلامة الشرقاوى المستشار العسكري بمحافظة المنوفية إن القوات المسلحة خصصت 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفقراء والحالات الأولى بالرعاية من أبناء محافظة المنوفية خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف حجازى في تصريحات خاصة – أنه سيتم تسليم جميع الإعانات المقدمة من القوات المسلحة خلال الايام المقبلة للحالات الأولى بالرعاية بمراكز وقري ومدن المحافظة، بناء على أبحاث اجتماعية وتحت إشراف مديرية الشئون الاجتماعية ؛ لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 5 منافذ بيع منتجات غذائية خاصة بالقوات المسلحة في خمس مراكز الأسبوع المقبل.

وأكد المستشار العسكري أن القوات المسلحة نظمت 9 موائد رمضانية بمراكز المحافظة المختلفة حيث تم تنظيم مائدتين بمركز قويسنا ومائدتين بمركز شبين الكوم ومائدة بكل من مراكز بركة السبع وتلا والباجور ومنوف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا