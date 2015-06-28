الجيش يوزع 2000 كرتونة طعام وينظم 9 موائد رمضانية لأهالي المنوفية

قال العقيد حجازى سلامة الشرقاوى المستشار العسكري بمحافظة المنوفية إن القوات المسلحة خصصت 2000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الفقراء والحالات الأولى بالرعاية من أبناء محافظة المنوفية خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف حجازى في تصريحات خاصة – أنه سيتم تسليم جميع الإعانات المقدمة من القوات المسلحة خلال الايام المقبلة للحالات الأولى بالرعاية بمراكز وقري ومدن المحافظة، بناء على أبحاث اجتماعية وتحت إشراف مديرية الشئون الاجتماعية ؛ لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 5 منافذ بيع منتجات غذائية خاصة بالقوات المسلحة في خمس مراكز الأسبوع المقبل.

وأكد المستشار العسكري أن القوات المسلحة نظمت 9 موائد رمضانية بمراكز المحافظة المختلفة حيث تم تنظيم مائدتين بمركز قويسنا ومائدتين بمركز شبين الكوم ومائدة بكل من مراكز بركة السبع وتلا والباجور ومنوف.