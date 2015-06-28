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القبض على محصلين ضرائب اختلسا 49 ألف جنيه بأسيوط

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القبض على محصلين ضرائب اختلسا 49 ألف جنيه بأسيوط القبض على محصلين ضرائب اختلسا 49 ألف جنيه بأسيوط

تمكنت مديرية امن اسيوط من القاء القبض على موظفين لتحصيل الاموال بالضرائب العامة بمركز القوصية بعد ان قاما باختلاس 49 الف جنيه من اموال العهدة وتزوير المستندات الخاصة بها .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير امن أسيوط قد تلقى اخطارآ يفيد وصول تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط الى قيام كلا من “أ. م” صراف بالضرائب العقارية بالقوصية بالتلاعب في قسائم تحصيل المبالغ مقيم القوصية ، و “م. ج” صراف تحصيل مقيم ذات المركز .

وعقب تقنين الإجرءات واتخاذ اللازم لضبط المتهمين والمستندات تبين أن المتهمين يحصلان على مبالغ النظافة والعوائد من المواطنين ويتلاعبان في المستندات بالتزوير للاستيلاء على مبالغ مالية، واشارت التحريات إلى أن إجمالي المبالغ التي اختلسها المتهمان بلغت 49 ألف جنيه، وتم تحرير المحضر اللازم.

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