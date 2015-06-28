“الخارجية”: مصر تدعم الحوار الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة

صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تدعم الحوار بين الأطراف الليبية تحت إشراف الأمم المتحدة في الصخيرات والذي تم إيفاد سفير مصر لدى ليبيا إليه لتقديم العون والدعم وصولاً إلى تحقيق الحل السياسي المنشود والذي يوفر السلام الذي يتطلع إليه الليبيون في مختلف أرجاء ليبيا، وأكد المتحدث على أن هناك أولوية في هذا السياق لمحاربة الإرهاب على الساحة الليبية بذات الحزم الذي يُحارب به في كافة أنحاء العالم.

وأشار المتحدث إلى أن لدى المتحاورين الليبيين فرصة يتعين عدم إهدارها للتوصل إلى اتفاق مشيداً بالجهد الذي بذلته الأمم المتحدة في إعداد المسودة الأخيرة للأتفاق والذي يمكنه تحقيق المطالب العاجلة الملحة للشعب الليبي ويحافظ على استقرار ليبيا ووحدتها، خاصة أن الصراع العسكري قد ألحق أضراراً كبيرة بالوضع في ليبيا على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي.