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صور استقبال الرئيس السيسى لـ 11 سفيرا جديدا لدى مصر

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ينشر اليوم السابع صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لـ 11 سفيرا جديدا بمصر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم اليوم الأحد، أوراق اعتماد 11 سفيراً جديداً يمثلون الدول التالية: زامبيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وكولومبيا، وقبرص، وأستراليا، والفاتيكان، والهند، وبنما، وباكستان، وسلطنة بروناى.
>اليوم السابع -6 -2015

رحب الرئيس السيسى بالسفراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، ومؤكداً حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى كل المجالات.

ويشار إلى أن السفراء الجدد هم: آلى سيموينجا سفير زامبيا، وهينادى لاتى سفير أوكرانيا، وروى دى أزيفيدو أمارال سفير البرازيل، ودييجو كاردونا سفير كولومبيا، وخاريس موريتسيس سفير قبرص، ونيل هوكنز سفير أستراليا، والمطران برونو موسارو سفير الفاتيكان، وسنجاى باتاتشاريا سفير الهند، وتوماس ويليامسون سفير بنما، ومشتاق على شاه سفير باكستان، وعبد القهار حسين سفير سلطنة بروناى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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