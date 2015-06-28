أخبار عاجلة

في «برك الخام» ملاعب غير مجهزة والاصابات مجانا -
مدير اكاديمية الارسنال لمصراوي مش مسئولين عن الاصابات والاكاديمية غير مرخصة -
أكاديمية الكابتن"أحمد دويدار" -
"البحوث الإسلامية" ينظم دورة تدريبية لواعظات الأزهر السبت المقبل -
وزير الاتصالات: السماح للمواطنين لتحديث بيانتهم حتى ٣٠ يونيو القادم -
وزير التموين: لن يتم حذف أي مواطن من منظومة الدعم -
وزير التموين: تحديث البطاقات خلال أبريل ومايو القادم -
القبض على 3 طلاب بتهمة "القرصنة" على البنك الأهلي في الفيوم -
استعدادًا لعيد القيامة.. مدير أمن الإسكندرية يتفقد قوات تأمين الكنائس -
لماذا يحتفل المصريون بشم النسيم في اليوم التالي من عيد القيامة؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليوم.. “أوقاف أسيوط” تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

Google+ Print
اليوم.. “أوقاف أسيوط” تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان اليوم.. “أوقاف أسيوط” تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

وزارة الأوقاف

تقيم مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، احتفالية بمسجد ابن سيناء، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان،وذلك عقب صلاة التراويح .

وقال الشيخ محمد العجمي ، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقي ، محافظ أسيوط، سيحضر الاحتفالية ، نائبا عن رئيس الجمهورية،الرئيس عبد الفتاح ، وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية و الدينية و الشعبية .

وأشار العجمي ، إلى أن الحفل سيتضمن تلاوة قرآنية وكلمة عن الدروس المستفادة من انتصارات المسلمين في جميع المعارك التي وقعت في شهر رمضان الكريم ، ومجموعة من التواشيح والأناشيد الدينية ،مشيدًا بدور القوات المسلحة الباسلة لما تقدمه في الحرب والتنمية، وأنها كما حررت سيناء في نصر أكتوبر العظيم ، تحرر سيناء الآن من الإرهاب الغاشم و تدفع بها نحو التنمية و الاستقرار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

أيمن أبو العلا: زيارة السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات الخارجية

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

وزير الداخلية: السيسي حذر من خطورة الإرهاب منذ توليه الرئاسة.. ودول العالم فطنت إليه مؤخرا

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد