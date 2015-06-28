اليوم.. “أوقاف أسيوط” تحتفل بذكرى انتصار العاشر من رمضان

تقيم مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط، مساء اليوم الأحد، احتفالية بمسجد ابن سيناء، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان،وذلك عقب صلاة التراويح .

وقال الشيخ محمد العجمي ، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المهندس ياسر الدسوقي ، محافظ أسيوط، سيحضر الاحتفالية ، نائبا عن رئيس الجمهورية،الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من القيادات الأمنية و التنفيذية و الدينية و الشعبية .

وأشار العجمي ، إلى أن الحفل سيتضمن تلاوة قرآنية وكلمة عن الدروس المستفادة من انتصارات المسلمين في جميع المعارك التي وقعت في شهر رمضان الكريم ، ومجموعة من التواشيح والأناشيد الدينية ،مشيدًا بدور القوات المسلحة الباسلة لما تقدمه في الحرب والتنمية، وأنها كما حررت سيناء في نصر أكتوبر العظيم ، تحرر سيناء الآن من الإرهاب الغاشم و تدفع بها نحو التنمية و الاستقرار .