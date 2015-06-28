إضراب العاملين بمركز الحروق في أسيوط عن العمل

اضرب اليوم العشرات من العاملين بمركز الحروق بمنطقة المعلمين في أسيوط عن العمل احتجاجا على سوء معاملة مدير المركز لهم .

وأكد العاملين أن مدير المركز دائما تهديدهم الفصل من العمل قائلا لهم انه يستطيع أن يفصلهم ويأتي بدل الواحد منهم اثنين وبنفس الراتب .

وأضاف أحد العاملين بالمركز انه سنهم تعدى الأربعين عاما ويستغل المدير كبر سنهم وحاجتهم للعمل ويعاملهم بشكل سيئ.

وكان العاملين بمركز الحروق حصلوا على تصريح للإضراب اليوم عن العمل وتنظيم وقفه داخل المركز من قبل مديرية أمن أسيوط.

ومن جهته اجتمع الدكتور محمود العطيفي رئيس مجلس إدارة المركز بالمعتصمين ظهر اليوم واستمع إلى شكواهم ووعدهم بحلها قبل يوم الثلاثاء القادم .