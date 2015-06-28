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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بعزبة أبو خشيم بتلا بسبب أرض زراعية

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إصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بعزبة أبو خشيم بتلا بسبب أرض زراعية إصابة 5 أشخاص في مشاجرة مسلحة بعزبة أبو خشيم بتلا بسبب أرض زراعية

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بعزبة أبو خشيم التابعة لقرية كفر ربيع بمركز تلا وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا بمشاجرة ومصابين بعزبة ابو خشيم التابعة للمركز ، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلا من طرف اول “محمود عبد العزيز ٣٠ سنة عامل مصاب بكدمات وشريف زكريا عبد المعبود” مصاب بجرح قطعى وجرح متهتك بالراس وشقيقه حاتم مصاب بالالام بالعمود الفقرى ونجل عمه عبد الهادى حمدى .

وطرف ثانى “وليد محمود درة ٢١ سنة سائق وابراهيم محمد درة ٣٤ سنة سائق مصاب بجرح قطعى بفروة الراس وامل محمد درة ٣٨ سنة” مصابة بجروح وخدوش .

وبسؤال كلا منهما اتهم الاخر بالتعدى عليه بالضرب واحداث ما به من اصابات لخلافات بسبب الجيرة فى الارض الزراعية وتولت النيابة التحقيق.

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