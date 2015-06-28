الداخلية: تفجير عبوتين ناسفتين وإبطال مفعول ثالثة أسفل برج كهرباء بالفيوم

أعلنت وزارة الداخلية عن تفجير عبوتين ناسفتين وإبطال مفعول ثالثة كانوا مزروعين أسفل برج كهرباء بالفيوم.

وقال مسئول مركز الإعلام الأمنى، في بيان، أنه بتاريخ، اليوم الأحد، تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من إحدى المواطنات بوجود أجسام غريبة مثبته بقواعد برج كهرباء ضغط عالى بأرض زراعية كائنه بعزبة عاشور التابعة لمركز شرطة الفيوم، على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأجهزة المعنية .. وتبين وجود ثلاث عبوات مثبته بقواعد البرج.. تم التعامل وتمكنت القوات من تفجير عبوتين وإبطال مفعول ثالثه.. ولم يسفر ذلك عن حدوث أية تلفيات ببرج الكهرباء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكبى الواقعة .