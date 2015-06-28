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القوات المسلحة تتعاون مع وزارة الاتصالات لتأهيل 2000 شاب في تكنولوجيا المعلومات

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القوات المسلحة تتعاون مع وزارة الاتصالات لتأهيل 2000 شاب في تكنولوجيا المعلومات القوات المسلحة تتعاون مع وزارة الاتصالات لتأهيل 2000 شاب في تكنولوجيا المعلومات

المتحدث العسكري العميد أركان حرب محمد سمير

قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكري، إن القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبدء في تقديم منحة معهد تكنولوجيا المعلومات لتدريب المتميزين والمبدعين من شباب الخريجين الذين أتموا خدمتهم العسكرية بالقوات المسلحة، وتأهيلهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان له على الصفحة الرسمية “فيس بوك”، ان ذلك التعاون يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لإثراء مجتمع المعرفة وتنمية القدرات التنافسية والإبداعية لشباب في مجالات تكنولوجيا المعلومات .

وأشار إلى أن، مدة الدورة ستصل إلى (9) أشهر تتناول أحدث فروع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحواسب والتطبيقات المرتبطة بها والتي تؤهل خرجيها للعمل محليًا وإقليميًا، في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات واستكمال الدراسة بكبرى الجامعات العالمية .

وتابع، بأن إجراءات التسجيل وتقديم طلبات الشباب الراغبين في الالتحاق بالمنحة تبدأ اعتبارا من 4 يوليو وحتى 23 أغسطس 2015، وذلك على موقع المعهد (WWW.ITI.GOV.EG) يعقبها استكمال الأوراق واجتياز الاختبارات التأهيلية بالمقر الرئيسي لمعهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية وأفرعه بجامعات أسيوط والإسماعيلية والإسكندرية والمنصورة .

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