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بالصور.. أوائل الخريجين يرفعون الكوسة أمام "الوزراء" للمطالبة بالتعيين

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نظم منذ قليل، عدد من أوائل خريجى الجامعات المصرية من دفعة 2014 مسيرة بشارع حسين حجازى تنديداً بتجاهل مطالبهم والمتمثلة فى طلبهم التعيين فى الوظائف الحكومية والإدارية بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة، فيما رفع المتظاهرون خلال مسيرتهم ثمرة الكوسة.

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها " كوسة ، يعنى خدمة مدنية يعنى واسطه ومحسوبية ، احنا أوائل خريجين مش طلبة فاشلين ردوا علينا يامسئولين، يامحلب فينك فينك الوظيفة بينا وبينك" رافعين لافتات كتبوا عليها اعتصام حتى يصدر القرار .

وكان عدد من أوائل خريجى الجامعات المصرية تظاهروا صباح اليوم الأحد أمام البوابة الخلفية لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الحكومية والإدارية بالدولة، أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة، واستثناء دفعتهم من تطبيق مواد قانون الخدمة المدنية التى نصت على منع تعيين أوائل الخريجين الا من خلال مسابقات.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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