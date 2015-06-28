"تموين الإسكندرية" تضبط مصنع حلوى بدون ترخيص وكميات من أسماك البقرة السامة

شن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية مكبرة بدوائر أقسام المدينة، لضبط كل الجرائم والمخالفات التموينية والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى والسلع التموينية المدعمه، والسلع مجهولة المصدر، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى، أسفرت عن ضبط "محمد ك س" 45 سنة صاحب مصنع حلوى بدون ترخيص بدائرة قسم ثان المنتزه، لحيازته عدد "810 " كجم مسلى – وعدد 300 عبوة فرولة مجمدة، جميعها بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر مما تستخدم فى عملية التصنيع.

كما تم ضبط "نور الدين م ع" 41 سنة بائع بدائرة باب شرقى لحيازته وعرضه للبيع " 192 " كجم من أسماك البقره السامة المحظور صيدها وتداولها بالأسواق لخطورتها على الصحة العامة، و"محمد ف ت" 38 سنة المدير المسئول عن محل جيلاتى، بدائرة المنشية، لحيازته عدد " 27 " عبوة "جوزهند – زبيب – نشا – مكسرات" مجهولة المصدر وبها تغير فى الخواص الطبيعية.. وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعادل س ا 45 سنة المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم محرم بك لقيامه بالتصرف فى حوالى "500 " كجم دقيق بلدى مدعم.. بقصد بيعه بالسوق السوداء، وعلاء ع ح 35 سنة بائع.. بدائرة سيدى جابر.. لحيازته وعرضه للبيع عدد "140 " صاروخ ألعاب ناريه أجنبى الصنع ومجهول المصدر.