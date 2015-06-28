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بالصور.. محافظ الإسماعيلية يستقبل قنصل الصين والوفد المرافق له

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استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة شيونان شان القنصل العام الجديد لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يرافقه ليتيمكستو المنسق العام للعلاقات العامة بالقنصلية خلال الزيارة التى قام بها القنصل الصينى لمحافظة الإسماعيلية، للتعرف على معالم المحافظة، وأهم المقومات الطبيعية وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين الجانبين.

تأتى هذه الزيارة ضمن برنامج الزيارات التى يقوم بها قنصل الصين للتعرف على المحافظات المصرية وخلال اللقاء الذى حضره المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والعميد عماد عبد المولى المستشار العسكرى للمحافظة استعرض محافظ الإسماعيلية مع القنصل أهم وأبرز المقومات الطبيعية التى تتميز بها الإسماعيلية والمشروعات التنموية والقومية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما قرر المحافظ خلال اللقاء تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين لكلا الجانبين لتتولى بحث تدعيم سبل التعاون بين الجانبين ووضع الأسس والآليات الخاصة بتنفيذ برامج التعاون والعمل على تفعيل التواصل بين والصين.

ومن جهته أعرب قنصل الصين عن بالغ سعادته بزيارة الإسماعيلية وحفاوة اللقاء وما شهده بالإسماعيلية من مظاهر النهضة والازدهار كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين مصر والصين ومدى عمق العلاقات التى تربط بين البلدين منذ فجر التاريخ.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ الإسماعيلية وقنصل الصين.

المحافظ مع الوفد -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ مع الوفد

المحافظ والمستشار العسكرى مع القنصل الصينى -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ والمستشار العسكرى مع القنصل الصينى

المحافظ والقنصل الصينى -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ والقنصل الصينى

المحافظ يتحدث إلى الضيوف -اليوم السابع -6 -2015
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المحافظ يتحدث إلى الضيوف


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