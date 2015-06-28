مصرع أمين شرطة وإصابة 3 مجندين فى حادث تصادم بالقليوبية

شهد طريق طوخ شبرا هارس بالقليوبية حادثا مروعا، حيث لقى أمين شرطة بإدارة قوات أمن القليوبية مصرعه وأصيب 3 مجندين آخرين فى تصادم سيارتهم بعمود إنارة على الطريق السريع أثناء قيامهم بتأمين سيارة نقل أموال، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طوخ المركزى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العقيد عبد الله جلال مفتش المباحث بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة شرطة ووجود قتيل ومصابين بطريق طوخ شبرا هارس تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر مدير الأمن، فانتقل العقيد حسام فوزى رئيس المباحث وأجهزة الأمن.

وتبين أنه أثناء قيام مأمورية لتأمين سيارة نقل أموال وأثناء سير سيارة الشرطة اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها فاصطدمت بعمود إنارة على جانب الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع أحمد جودة عبد الحميد أمين شرطة وإصابة 4 مجندين بإصابات طفيفة.

وأسرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقلهم لمستشفى طوخ فيما لم تتعرض سيارة نقل الأموال لأى حوادث واستكملت طريقها دون أى تداعيات.