تأييد حكم تغريم 68 متهماً 50 ألف جنيه لتورطهم فى "أحداث ذكرى 25 يناير"

قضت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، برفض الاستئناف المقدم من 68 متهماً بالتظاهر بالتزامن مع الاحتفالات الشعبية بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، وأيدت حكم تغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، والبلطجة، وترويع المواطنين، ومقاومة السلطات، والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على الممتلكات العامة، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات.

كما يواجهون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة ألعاب نارية ومفرقعات، والتحريض على العنف، والاعتداء على أفراد وضباط الشرطة.