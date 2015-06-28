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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات فى بنى سويف

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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات فى بنى سويف القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وطلقات فى بنى سويف
تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن بنى سويف، اليوم الأحد، بإشراف اللواء محمد أبو طالب مدير الأمن، من ضبط "رجب ع ع" (35 سنة ـ عاطل) و"أيمن ا ع" (30 سنة ـ عاطل) يقيمان ببندر سمسطا وبحوزتهما 2بندقية خرطوش بمب أكشن (9)، وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام (2015/2221)، (2015/2177) إدارى مركز سمسطا.

كما تمكنت الحملة بالتعاون مع وحدة مباحث مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة، من ضبط "إبراهيم م ا" (24 سنة ـ عاطل) مقيم منشأة هديب - مركز ناصر، وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/2993 إدارى مركز ناصر.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة بنى سويف، من ضبط "رجب ح ط" (28 سنة ـ عاطل) مقيم حاجر بنى سليمان، مركز بنى سويف، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/4017 إدارى مركز بنى سويف.

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