هاآرتس: أسطول "الحرية 3" يصل غزة خلال 24 ساعة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن منظمى أسطول الحرية 3 إلى قطاع غزة، يتوقعون وصول أولى سفنه "مريان" إلى شواطئ غزة الليلة أو صباح غد.

وأوضحت الصحيفة العبرية خلال تقرير لها اليوم الأحد، أنه حسب جهات مطلعة على التفاصيل فإن توقيت وصول السفينة يرتبط بحالة البحر وحالة الطقس، لأن المقصود سفينة صيد صغيرة، وليس من الواضح فى هذه الأثناء ما إذا كانت السفينة ستنتظر وصول سفينتين أخريين، يفترض انضمامهما إليها، لافتة إلى أنه تم تأخير انطلاقهما من شواطئ اليونان.

وقالت هاآرتس إن السفينتين أبحرتا من أحد موانئ اليونان، أمس الأول، لكنهما اضطرتا للعودة إلى الميناء بأمر من السلطات اليونانية.

وحسب الصحيفة العبرية فقد انطلقت السفينتان مرة أخرى، ويفترض انضمامهما إلى "مريان" التى أبحرت من السويد قبل شهر ونصف، ولم تدخل عمدا إلى أى من الموانئ الأوروبية خشية أن تمنع من مواصلة طريقها، موضحة أنه ليس من الواضح ما إذا كانت السفن الثلاث ستقترب من شاطئ غزة معا أو على انفراد، ويتوقع أيضا انضمام سفينة رابعة إليها.

وكان المنظمون قد قرروا أمس الأول، وفى أعقاب تأخير السفن فى اليونان، إرسال ثلاثة أشخاص بواسطة قارب صغير من اليونان إلى السفينة مريان، والثلاثة هم النائب العربى بالكنيست باسل غطاس، ومراسل القناة الثانية فى التليفزيون الإسرائيلى إيهود حمو، والرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى.

ودعا النشطاء الحكومة التونسية أمس، إلى العمل مع المجتمع الدولى لضمان سلامة المرزوقى وركاب السفينة.

وأكد رئيس الحملة الأوروبية لكسر الحصار على غزة، الدكتور مازن كحيل، أمس، أن السفينة "مريان" تتواجد فى المياه الإقليمية ولا يوجد ما يمنع مواصلة طريقها إلى غزة.

وقال إن السفينة تحمل 20 ناشطا وطاقمها، والهدف هو الوصول إلى غزة رغم المصاعب، بهدف نقل رسالة تنص على انتصار الإنسانية ومطالبة العالم كله برفع الحصار عن غزة.

وقال كحيل إن ركاب السفينة استعدوا مسبقا لكل السيناريوهات وسيمتنعون عن أى عمل عنيف أو مواجهة مع الجيش الإسرائيلى، موضحا أن نشطاء المبادرة توجهوا برسالة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكى وطالبوهم بدعم رفع الحصار عن غزة، وضمان سلامة ركاب الأسطول، كونه أسطولا إنسانيا.

وفى المقابل يستعد الجيش الإسرائيلى لوقف الأسطول ومنعه من الوصول إلى غزة، ويقوم حاليا بجمع معلومات عن تقدم الأسطول، ورفض الجيش كشف تفاصيل حول استعداداته.