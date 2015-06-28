مي حريري: لا أعرف أصالة.. لماذا سألتموني و"سميتولي بدني"

أطلت الفنانة مي حريري في برنامج "هلّ القمر" الذي يقدمه الإعلاميان رجا ناصر الدين ورودولف هلال، وحاولت أن تكون هادئة ومهادنة، فجاءت إجاباتها "وقورة" ومقتضبة عندما كانت الأسئلة الموجهة إليها تتعلق مثلاً بزميلة لدودة، ولكن اللافت أن مي بدت مشتتة بعض الشيء.

مي أكدت انها لم تعش طفولتها، لأنها كانت في سن الطفولة في مكان آخر (في بيت الزوجية)، ولذلك لا تزال تتصرف تصرفات "ولادية" في بعض الأحيان. في المقابل نفت مي أن تكون قد عرفت الحرمان في بيت أهلها وقالت: "أنا عشت الفقر وليس الحرمان".

وعما إذا كانت تعتبر نفسها إمراة متمردة، كونها أتت من الجنوب وأصبحت نجمة، ردّت: "هناك فنانات أتين أيضاً من منطقة "دير الأحمر" وأصبحن نجمات (بالإشارة إلى إليسا)".

ونفت مي حريري أن تكون قد واجهتها صعوبات خلال مسيرتها الفنية، وقالت: "هناك من تلقفني، وكل شيء وصلني على طبق من فضة" وعما إذا كانت تقصد الموسيقار ملحم بركات في كلامها قالت: "نعم . هناك من يلومني لأنني أذكره دائماً، ولكنني وفية".

وعن مشروع تلفزيون الواقع الذي كانت قد تحدثت عنه، قالت: "عراب العمل هو الدكتور جمال فياض. وأنا صورت حلقة مع ليندسي لوهان في "كان"، وأخذت موافقة من تلفزيون عربي لعرضه، ولكن المشكلة كانت بسبب الوسيط، لأنه ظهر في الحلقة وكأنه الشخص الأساسي فيها، مع أنه غير معروف، ولذلك طلبت صاحبة المحطة أن يتم التركيز عليّ. البرنامج لم يرفض ويجري حالياً منتجته، ولذلك انا أفكر بتنفيذه لوحدي ومن دون وسيط، و أفكر بأن يكون ضيوفي نجوماً من الوطن العربي ومن تركيا".

عن كليب "حبيبي بدّو يجنني" الذي أطلت فيه وهي ترقص بطريقة محترفة، أجابت: "الكليب أعجبني كثيراً، ومن ورائه تلقيت عرضاً للغناء في عيد الفطر في "أربيل"، ولكن الكليب الثاني"أوعدني" يشبهني أكثر".

واعتبرت مي "أن الفن تراجع كثيراً، والناس يهمها متابعة الأخبار، ولكنني كغيري من الفنانين، مضطرة لأن أطرح أعمالاً جديدة، بهدف التواجد".

وعن رأيها بتوجه معظم الفنانين نحو التمثيل وبرامج التحكيم، لتحقيق الإستمرارية وكسب المال، بسبب تراجع سوق الحفلات، أوضحت: "حفلات الأعراس موجودة، وأنا سيكون لي برنامجي الذي يعتمد على أسلوب تلفزيون الواقع. أنا مكتفية برزقي، وليس بالضرورة أن أكسب المال من خلال الفن والتمثيل". وتابعت:"تلقيت عرضاً من المنتج مروان حاد وهو كان يريد ردّاً سريعاً، كما أننا لم نتفق مادياً".

وعما إذا كان الأجر المرتفع حال دون إتفاقهما، أجابت: "أجري ليس مرتفعاً جداً. هناك نجوم يتقاضون أجوراً مرتفعة جداً ويشاركون في أعمال تمثيلية تضيف إلى تجربتهن، والمسألة لا علاقة لها بالأجر المرتفع، ولكن في حال فشلت سوف أشعر أنني دُمّرت وأنا لا يمكنني أن أجازف في التمثيل بمسلسل فاشل".

وعن الأعمال التي تتابعها في رمضان، قالت: "لا أشاهد شيئاً، ولكن لفتني "تيتر" مسلسل"24 قيراط". أنا أحب راغب علامة كثيراً، والأغنية جميلة وكل الناس يتحدثون عنها كما أنني أحب سيرين عبد النور أيضاً".

مي قالت "سميتولي بدني" عندما سئلت عن الصلحة مع أصالة، ثم أضافت "أنا لا أعرفها ولم نلتقِ منذ أيام أيمن الذهبي" ثم توجهت إليها قائلة"رمضان كريم".

عن سبب عدم تكريمها في جائزتيّ "البياف" و"الموركس دور"، ردّت"هناك نجوم مخضرمون ولهم تاريخ ولا يتمّ تكريمهم، ومن أكون انا مقارنة معهم، موضوع التكريم لا يعنيني على الإطلاق. ملحم بركات لم يكرمه أحد!".

أما عن مشاركتها في مهرجانات عالمية وليس في مهرجانات محلية، فردّت:"شاركت في النسخة الأولى من مهرجان "بياف". أخيراً دعيت إلى مهرجان "تورنتو" ولبيت الدعوة، التي أتاحت أمامي الفرصة للتعرف على ثقافات جديدة وعلى الفنانين الأجانب وجلست مع عدد منهم. آل باتشينو تشاجر مع زوجته أكثر من مرة وأمام كل الناس. النجوم الاجانب طبيعيون وعفويون ولا يعرفون الكراهية، وهذه الناحية ألمسها أيضاً عند فناني الخليج، بينما في لبنان لا يوجد فنان يحب فناناً آخر ولا أحد يتصل ويقول "رمضان كريم". كما أشارت أن راغب علامة ووائل كفوري هما الفنانان الوحيدان اللذان اتصلا بها وعايداها بمناسبة حلول شهر رمضان.

وأشارت مي إلى أنها تخاف تقديم البرامج وأن تجربة تلفزيون الواقع تناسبها أكثر، ووجهت سؤالاً إلى راغب علامة، وقالت له"لماذا لم تمثّل في مسلسل "24 قيراط"؟".

عن سبب رفضها العمل مع مروان خوري، قالت: "يومها جلسنا وإستمعنا إلى مجموعة ألحان، وربما انا لم أعرف كيف أستغل الفرصة. لكن مروان جاري وبيته مفتوح وأنا أكن له كل الإحترام والمودّة".

مي حريري أبدت إعجابها بألبوم وائل كفوري الأخير ورأت أنه "مكسّر الدنيا"، كما أشادت بالألبوم إليسا "حالة حب"، وبأغنيتين من ألبوم يارا الأخير.، كما أشارت إلى أنها تتمنى أن تجدد بعض أغنيات صباح بصوتها.

وحلّ عادل العراقي ضيفاً على حلقة مي حريري، وأشار إلى تعاون فني سوف يجمعه قريباً بمجموعة من الفنانين من بينهم ملحم زين، كما أهدى مي حريري أغنية جديدة.

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