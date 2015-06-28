شاهيد كابور يحدد موعد زفافه

ينتظر جميع نجوم بوليوود زفاف النجم الهندي Shahid Kapoor الذي سيدخل القفص الذهبي خلال الفترة القليلة المقبلة.



وذكرت مصادر صحفية هندية أن Kapoor البالغ من العمر 34 عاماً حدد يوم 10 تموز يوليو الموعد النهائي لحفل الزفاف، الذي سيقام في أحد مزارع دلهي على الطريقة البنجابية.



ومن المتوقع أن يتسم العرس بالضخامة والفخامة، حيث سيحضره مجموعة من أهم وألمع نجوم بوليوود، إلى جانب الأهل والأصدقاء.



أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بحفل الزفاف المرتقب، فلم يتم الكشف عنها حتى الآن.



يشار إلى أن Shahid Kapoor الذي تربع على عرش انستغرام، سيتزوج من فتاة جامعية تدعى Mira Rajput، بعد علاقة حب قوية بينهما.

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