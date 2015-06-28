8 أسباب للإصابة بالسمنة الموضعية أهمها النوم بعد الأكل

السمنة من المشاكل التى تؤرق المصابين بها بشكل كبير، وخاصة أصحاب السمنة الموضعية التى تتركز فى مواضع ومناطق محددة من الجسم كالكرش والأرداف والأذرع، حيث تصاب هذه الأجزاء بتضخم فى حجمها مما يتسبب فى الشعور بالإحراج والقلق، وخاصة أصحاب الكرش

هنا نطرح سؤالا هاما حول أسباب الإصابة بالسمنة الموضعية و خاصة الكرش؟.

وحول هذا يجيب الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأسباب المترتبة على الإصابة بالسمنة الموضعية، ومن أهمها عدم ممارسة الرياضة.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة الموضعية، ومنها:

>1- التعرض لإضرابات نفسية كالتوتر والقلق والشعور بالعصبية المفرطة.

>2- عدم أخذ القسط الكافى من النوم أى عدم النوم لمدة 7 ساعات التى يحتاجها الجسم.

>3- الإكثار من تناول الاطعمة مرتفعة السعرات الحرارية والدهون.

>4- يعد النوم بعد تناول الطعام من المشاكل الصعبة التى تتسبب فى الإصابة بالسمنة الموضعية.

>5- يوجد الكثير من الأشخاص الذين يتجاهلون تناول 2 لتر من الماء يوميا وهذا يتسبب فى بروز البطن والأرداف، ولذلك ينصح بالإكثار من تناولها.

>6- التدخين والمشروبات الكحولية من أسباب الإصابة بالكرش.

>7- الإكثار من تناول البقوليات كالفول والطعمية والعدس.

>8- عدم ممارسة الرياضة أو المشى يتسبب فى ظهور السمنة الموضوعية .