تعرف على أسباب شعورك بالخمول قبل وبعد الإفطار

كثير من الأشخاص يتعرضون لخمول سواء قبل أو بعد تناول وجبة الإفطار نتيجة أسباب مختلفة تساهم فى الشعور بالخمول والرغبة فى عدم الحركة والنشاط.

حول ذلك تقول الدكتور نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية، إن الخمول أحد أهم المشاكل التى يواجهها الأشخاص خلال شهر الصيام حيث يشعر البعض بالخمول قبل الإفطار نتيجة قلة نسبة السكر فى الدم، وبعد الإفطار نتيجة الإكثار من تناول الأغذية الغنية بالسكريات بصفة مستمرة أثناء وما بين وجبتى الأفطار والسحور .

وتستكمل د. نهى قائلة "تحتوى الأطعمة الغنية بالسكريات على كربوهيدرات كثيرة مما يساهم فى رفع نسبة السكر بالجسم خاصة خلال الصوم لفترات طويلة مما يؤدى لحدوث الخمول وعدم القدرة على الحركة بنشاط وصورة طبيعية".

وتتابع د. نهى قائلة "يشعر الاشخاص بالخمول بعد الإفطار نتيجة الإفراط فى تناول الأطعمة أثناء وجبة الإفطار بصفة عامة، حيث يساهم الإكثار فى تناول الحلويات أو المقليات بصفة خاصة بأن تمتلئ المعدة بكمية كبيرة من الدم لتساعد على عملية الهضم مما ينتج عنه قلة الدورة الدموية بالأطراف وبالتالى يتسبب فى الخمول وعدم الإحساس بالنشاط والحيوية".