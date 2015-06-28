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بالأسماء.. السيسي يعتمد أوراق سفراء 11 دولة بمصر

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بالأسماء.. السيسي يعتمد أوراق سفراء 11 دولة بمصر بالأسماء.. السيسي يعتمد أوراق سفراء 11 دولة بمصر

الرئيس

قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  إن الرئيس السيسي تسلم، اليوم الأحد،  أوراق اعتماد 11 سفيرًا جديدًا يمثلون دول: زامبيا، وأوكرانيا، والبرازيل، وكولومبيا، وقبرص، وأستراليا، والفاتيكان، والهند، وبنما، وباكستان، وسلطنة بروناى.

وأضاف المتحدث  الرسمي، أن السفراء الجدد هم: آلى سيموينجا  سفير زامبيا، وهينادى لاتى  سفير أوكرانيا، وروى دى أزيفيدو أمارال  سفير البرازيل، ودييجو كاردونا سفير كولومبيا، وخاريس موريتسيس سفير قبرص، ونيل هوكنز سفير استراليا، والمطران برونو موسارو سفير الفاتيكان، وسنجاى باتاتشاريا سفير الهند، وتوماس ويليامسون سفير بنما، ومشتاق على شاه  سفير باكستان، وعبدالقهار حسين سفير سلطنة بروناى.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن الرئيس السيسى رحَّب بالسفراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق فى مهامهم بالقاهرة، مؤكدًا حرص على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم فى المجالات كافة.

وتسلم الرئيس اوراق اعتمادهم بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

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